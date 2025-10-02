Din acest motiv, FRF a decis să facă un lucru care nu s-a mai petrecut niciodată în fotbalul românesc.

Kyros Vassaras a chemat la ședință cluburile din Superliga României

Kyros Vassaras, președinele Comisiei Centrale a Arbitrilor, ia măsuri după ce a fost acuzat în repetate rânduri de faptul că nu conduce așa cum ar trebui, cu transparență, arbitrajul din fotbalul românesc.

Grecul a trimis o scrisoare tuturor cluburilor din Superliga României, prin care i-a invitat pe oficialii cluburilor și pe antrenori la o întâlnire la sediul Federației Române de Fotbal, unde se vor discuta probleme de arbitraj.

”Stimate domnule președinte,

Am plăcerea de a vă adresa invitația de a lua parte la o întâlnire informală pe care îmi doresc să o am cu reprezentanții tuturor cluburilor din Superligă în data de 8 octombrie 2025, de la ora 17:00, în sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului. La această întâlnire, fiecare club va putea fi reprezentat de cel mult doi oficiali, precum și de antrenorul principal și/sau antrenorul secund.

Ne dorim ca această discuție să fie o ocazie de dialog deschis și constructiv, prin care să clarificăm modul de funcționare și aplicare al sistemului VAR, să prezentăm noile reglementări din domeniul arbitrajului și să analizăm împreună anumite faze și deciziile luate în baza lor.

Considerăm că astfel de exemple concrete vor contribui la o înțelegere mai profundă a arbitrajului așa cum este el astăzi și la consolidarea unei relații de transparență și încredere între cluburi și arbitri.

Sper că veți onora această invitație deoarece cred că această întâlnire va fi benefică tuturor și vă aștept cu interes la Casa Fotbalului. Totodată vă rugăm să confirmați participarea printr-un email la [email protected] în care să menționați și numele și funcția celor prezenți la intâlnire.

Cu considerație,

Kyros Vassaras”, scrie în scrisoarea trimisă de președintele CCA, conform Golazo.

