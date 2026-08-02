PSV a pierdut în fața lui AZ Alkmaar, scor 0-4, într-un meci Supercupa Olandei.

Dennis Man a fost titular în prima partidă oficială a sezonului, dar a jucat mai puțin decât ar fi sperat.

Ce notă a primit Dennis Man după PSV - AZ Alkmaar 0-4

PSV a avut mari probleme încă din startul meciului, când Joey Veerman a văzut cartonașul roșu în minutul 9.

Echipa lui Peter Bosz a avut dificultăți mari din acel moment și a primit gol în prima repriză în minutul 25.

La pauză, Dennis Man a fost schimbat cu Ruben van Bommel, după o primă parte ștearsă a jucătorului român.

Antrenorul lui PSV nu a reușit să o întoarcă pe AZ Alkmaar, chair mai mult, campioana Olandei a mai primit trie goluri și a fost umilită în finala Supercupei Olandei.

Dennis Man a fost notat cu 6.2 după cele 45 de minute jucate în meciul cu AZ Alkmaar.

35 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive sunt cifrele extremei dreapta în stagiunea trecută, în tricoul lui PSV.

PSV l-a adus pe Dennis Man de la Parma în vara trecută în schimbul a 9,1 milioane de euro, iar jucătorul de 27 de ani a semnat un contract valabil până în 2029.

Jucătorul de extremă dreapta este cotat la 15 milioane conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.