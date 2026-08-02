Cele două echipe și-au dat întâlnire la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”, în etapa cu numărul 3 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Corvinul și Sepsi au împărțit punctele.

Reacția lui Ovidiu Burcă după egalul de la Arad împotriva Corvinului

După meci, Ovidiu Burcă, antrenorul covăsnenilor, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a explicat că rezultatul de egalitate înregistrat la Arad este echitabil.

”Eu cred că este un rezultat echitabil, mereu se poate mai mult, important că a fost un meci bun de ambele părți, am controlat destul de bine, dar am pierdut controlul jocului cu mingi ușoare, asta trebuie să corectăm la meciul următor. Încă ținem mingea mult, o să mai lucrăm săptămâna asta, sper să fim mai eficienți ofensiv. Defensiv echipa a făcut un efort mare, a fost foarte cald.

Eu cred că atât eu, cât și Maxim, suntem antrenori tineri, cu joc proactiv, ne dorim să controlăm jocul. Azi au fost momente când am controlat noi, apoi când au controlat ei, intensitate bună, dueluri crâncene, un joc bun.

Sunt multe de pus la punct, din păcate și azi am pierdut un jucător, sper să nu fie grav, îl așteptăm și pe Nicu Păun, e foarte important pentru noi, e un jucător bun, dar cei care au înlocuit s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Facem încă ajustări, nu e echipa la nivelul pe care mi-l doresc. Vă spun sincer (n.r. despre meciul cu FCSB), niciodată nu avem mai multe așteptări de la un meci sau altul, avem aceeași mentalitate indiferent de adversar, încercăm să ne impunem principiile de joc. Este important ceea ce trebuie să facem noi, cu filosofia noastră, principiile noastre, cum încercăm să joace echipa”, a spus Burcă.

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