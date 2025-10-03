FC Botoșani a avut un start excelent de sezon în campionat. După 11 etape, moldovenii au o singură înfrângere și au strâns 22 de puncte, fiind acum la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.



După ce s-au bătut pentru salvarea de la retrogradare în ultimii ani, cei de la FC Botoșani visează acum la o clasare în zona play-off-ului. Pentru acest sezon, Valeriu Iftime, patronul clubului, a pus la dispoziție un buget de șase milioane de euro, adică mai puțin decât suma încasată de FCSB pentru calificarea în faza principală din Europa League.



Valeriu Iftime: ”Bugetul este și așa mare”



Iftime spune că ar fi dispus să ”mărească miza” pentru acest sezon dacă va fi nevoie, dar precizează că nu este interesat să transfere și alți fotbaliști la echipa sa în viitorul apropiat.



”Bugetul este și așa mare. Eu mă relativizez la nevoile clubului de a fi ceea ce a fost până acum, dar dacă va fi nevoie (n.r. - să mărească bugetul), cu siguranță. Fotbaliști noi nu mai aduc, că nu sunt pregătiți și nici nu vreau”, a spus Iftime, pentru PRO TV și Sport.ro.



FC Botoșani se poate lăuda cu cel mai bun golaveraj din campionat (+12), dar și cu cel mai bun atac din campionatul nostru, cu 22 de goluri marcate în 11 etape.



Moldovenii se pregătesc pentru un alt meci important. În următoarea etapă se vor duela cu UTA Arad, ocupanta locului șapte, iar o victorie o poate menține în zona locurilor fruntașe.

