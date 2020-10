"Pare usor in Liga 1, dar va spun eu ca nu e deloc!" Ce spune Chipciu despre lupta la titlu din Romania

Chipciu vrea sa joace non-stop pana dupa Anul Nou. Ar fi un semn ca CFR va fi implicata in continuare in toate competitiile posibile.

Jucatorii campioanei sunt disperati sa aiba succes si in acest sezon, spune Chipciu dupa 1-0 la Voluntari.

"Am avut mai multa putere in repriza a doua. Ne gandeam ca o sa fie dificil, ma gandesc inainte de fiecare meci ca o sa fie dificil. Poate din afara pare ca e mai usor pentru ca nu e ritm in Liga 1, dar din teren va asigur ca e greu. Avem multi jucatori, lotul e numeros si valoros, paote cel mai valoros din Liga 1. E important ca am castigat si suntem acolo in bataia pentru campionat. Am trait experiente si experiente: la Anderlecht, am jucat si cupa, si campionat, si Europa League, ne-am batut peste tot.

E dificil, dar e frumos ca sunt meciuri multe, avem toti sansa sa jucam. Sper sa o tinem asa din 3 in 3 zile pana dupa iarna! Va fi o cursa lunga in campionat, se decide in playoff, atunci e bataia. Din afara pare usor, mai ales ca vezi o echipa care ia titlul 3 ani la rand. Daca intri cu ideea ca e usor, s-ar putea sa nu fie chiar usor", a spus Chipciu la Digisport.