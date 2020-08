"Ma gandeam ca o sa fie el mai usor titlu cand am venit la CFR! Ce a urmat a fost inuman!" Ce a spus Chipciu dupa primul campionat castigat la CFR

Alexandru Chipciu a castigat titlul cu CFR la primul sezon petrecut la Cluj.

El a vorbit despre cum s-a desfasurat sezonul dupa pandemie, despre cat a contat absenta fanilor si despre ce a facut el inainte de meci, lucru care l-a ambitionat pentru victorie.

"Sunt mai interiorizat. Cred ca am si plans pe teren cand am dat al treilea gol, am avut emotii mai puternice in momentul acela. acum parca deja nu mai pot sa ma bucur la fel.

Cand am venit la CFR ma gandeam ca o sa fie cel mai usor titlu pentru ca diferenta eraa mare intre CFR si celelalte echipe, dar apoi, dupa pandemie, a fost mai greu si acum cred ca e unul dintre cele mai grele pentru ca am jucat 3 mecuri in 7 zile ceea ce e inuman. La meciul cu FCSB nu puteam sa stau in ghete, atat de greu a fost. Dar bine ca am terminat.

Si fara suporteri, si fara mister a fost cam sec, dar asta e viata. Trebuie sa ne supunem, sa traim prezentul si sa speram ca va fi mai bine in viitor.

Cred ca am fost numai noi pe teren pana la al treilea gol. Suntem jucatori experimentati, cu multe meciuri in Europa, la echipa nationala... Pe undeva cred ca e normal sa fim cei mai buni. Si Craiova e o echipa buna cu tineri de mare viitor si imi pare rau ca au pierdut. Noi, cei experimentati, am fost insa mai buni ca ei.

Mi-am bagat in cap ca vom castiga, ca sunt campion. I-am spus sotiei sa cumpere sampanie dinainte de meci si cu oricine vorbeam eu ma dadeam campion. Cred ca asta a contat", a declarat Chipciu la finalul partidei de la Craiova.