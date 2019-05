Emeghara ar putea juca din nou in Romania la 35 de ani. Jucatorul DISTRUS de accidentari e in negocieri avansate

Fostul fundas de la Timisoara si Steaua e aproape sa revina in Romania!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Negociaza cu Progresul 2005, echipa din liga a 4-a Bucuresti. Emeghara ar putea fi surpriza progresului in play-off-ul de promovare in liga a 3-a. Se poat elupta chiar cu Steaua pentru in loc la barajul pentru liga a 3-a. Alaturi de Emeghara, la Progresul e asteptat si Benjamin Onwuachi, fost jucator la Otelul Galati. Cei doi vor fi implicati si la grupele de juniori ale clubului care isi propune obiective importante in urmatoarele sezoane.

"Benjamin nu mai joaca nicaieri. Se ocupa de jucatori tineri, face curse intre Belgia si Anglia. Lucreaza cu cineva care are scoli de fotbal in Nigeria. Cu Emeghara ma cunosc de foarte mult timp, am antrenat amandoi in America. Vrem sa lucram impreuna pentru viitor. Am vrea sa-l avem in acest proiect de copii si juniori, dar sa ne ajute si la seniori. Noi discutam din iarna cu ei. Nu vrem sa ii aducem pentru doua luni si pe urma sa le zicem 'pa'. Cu siguranta, din vara vor face parte din acest proiect, sa puna umarul sa dezvoltam parte de copii si juniori", a spus Andrei Rusu, presedintele de la Progresul 2005, pentru Sport Total FM.

Emeghara a avut de suferit din cauza accidentarilor grave la genunchi. Dupa despartirea de Steaua, in 2011, a mai jucat doar 4 meciuri la Gabala, in Azerbaidjan.