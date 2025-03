Cele două echipe își dau întâlnire la finalul săptămânii, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al SuperLigii României, pe Arena Națională din Capitală.



Partida dintre Rapid și FCSB va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ce absențe va avea FCSB la derby-ul cu Rapid: ”Luptăm până la capăt”



La conferința de presă premergătoare derby-ului, Elias Charalambous a evidențiat că Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Octavian Popescu și Mihai Lixandru vor absenta.



În schimb, antrenorul cipriot a punctat că Florin Tănase va fi apt pentru duelul cu Rapid.



”Nu ne gândim la meciurile împotriva lor pe care nu le-am câștigat. Fac parte din trecut, mâine vom încerca să câștigăm meciul. Bîrligea, Olaru, Tavi și Lixandru vor lipsi. Tănase va fi cu noi mâine, este disponibil. Play-off-ul pentru noi începe mâine. Ambele echipe pe care le mai întâlnim în sezonul regulat sunt de play-off.



Meciuri grele, de top, vom lupta până la capăt. Suntem pregătiți pentru meciul de mâine. Nu ne gândim la meciul cu Lyon, doar la următorul, altfel nu știm ce surprize neplăcute ne pot aștepta.



În ultimele meciuri cu Rapid am jucat pe Arena Națională, așa că nu cred că va fi un avantaj pentru noi. Ei au fanii lor, noi pe ai noștri. Am spus de multe ori că cel mai bun lucru pentru jucători este să joace, așa că eu zic că este perfect pentru noi că jucăm din 3 în 3 zile. Nu avem foarte mult timp să ne recuperăm, dar pentru noi este ok. Suntem pregătiți.



Noi jucăm împotriva lui Rapid, nu împotriva lui Șumudică. Este antrenorul Rapidului, îl respect. Cel mai important va fi să ne facem jocul nostru. În meciul trecut cu ei am avut multe ocazii și nu am reușit să marcăm. Au o echipă bună, ne ne gândim la individualități.



Să fiu sincer, am jucat multe meciuri. Doar echipele din Premier League mai joacă atâtea meciuri. Este greu pentru noi, dar ne place. Este o experiență, este foarte frumos. Încercăm să fim mai buni de la o săptămână la alta.



Ne dorim foarte mult să terminăm sezonul regulat pe primul loc, dar nu asta este important, ci să fim acolo la finalul sezonului. Cred că suntem într-o formă bună, dar în fotbal dacă te relaxezi, ai probleme. Nu avem voie să fim relaxați în niciun moment. Trebuie să continuăm munca, este foarte important. Toate echipele sunt aproape în clasament, toate sunt cluburi de tradiție”, a spus Elias Charalambous.