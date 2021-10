Dinamoviștii au deschis scorul prin Gabriel Torje și au condus până în finalul meciului. Au scăpat victoria în ultimul moment, grație golului lui Carnat.

În tribune a fost prezent și Cosmin Moți. Fostul fundaș al lui Dinamo a vorbit despre duel, menționând că lipsa celor două galerii a contat, deoarece fotbalul fără suporteri este urât.

Ce a remarcat Cosmin Moți după Dinamo - Rapid 1-1

"A fost un meci frumos, Dinamo merita victoria, a jucat mai bine, a avut mai multe ocazii, dar așa e în fotbal. Goluri frumoase, un meci peste nivelul Ligii 1. Sper și îmi doresc să continue la același nivel. Orice meci fără suporteri e urât.

Nu e aceeași atmosferă și sperăm să trecem prin vremurile grele și să ne întoarcem la viața normală. E normal să te îngrijorezi, din câte am înțeles e bine, nu are nicio problemă și asta e îmbucurător. Rednic e un antrenor bun, cu experiență, jucătorii nu sunt slabi, sunt experimentați, dar au nevoie de timp", a spus Cosmin Moți.

Gabriel Torje: ”Am făcut greșeli, chiar și eu”

Gabriel Torje a comentat egalul cu Rapid, fiind dezamăgit că Rapid nu a reușit să păstreze cele trei puncte.

"În a doua repriză, am cedat puțin teren după gol, a fost greu să rezistăm, am făcut greșeli, chiar și eu la ultima fază! Puteam să dau minge lungă, chiar am vorbit cu Rednic după meci, mi-a explicat ce trebuia să fac. A fost o decizie de moment, îmi pare rău pentru că am muncit mult.

Din nou o execuție de generic ne face să nu plecăm fericiți acasă. Nu contează că am marcat, preferam să fie un autogol și să batem. Am văzut ce s-a întâmplat cu Răuță, avea pulsul foarte ridicat, dar este bine acum, îl așteptăm la antrenamente, este un jucător exponențial pentru echipa noastră.

Nu contează cine e căpitan, dacă port sau nu banderola. Trebuie să încercăm să salvăm acest club, să adunăm puncte și să nu avem emoții pe finalul campionatului. Sunt restricții, jucăm derby cu 4 mii de fani pentru că nu avem un stadion mare, dar fanii ne-au susținut din primul până în ultimul minut", a declarat Gabi Torje după meci.