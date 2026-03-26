Simona Halep cea nervoasă, Simona Halep, cea mai calmă: cum a învățat românca să își păstreze liniștea pe teren Tenis
Marcu Czentye
Simona Halep (34 de ani) a vorbit despre cea mai mare dificultate pe care a întâmpinat-o în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Simona HalepTenis WTAcalmnervinumăr unu mondialTenis Romania
Simona Halep a avut partide în care a impresionat prin calmul imperturbabil, arătat în ciuda adversității deosebite, dar a avut și meciuri în care a părut ușor iritată de orice.

Pentru o sportivă din România, o țară care investește puțin spre deloc în psihologia sportivilor în formare, fosta jucătoare de tenis din Constanța s-a descurcat mult peste așteptări, încheindu-și cariera cu două titluri de mare șlem, cu șaiszeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial și cu un total de douăzeci și patru de trofee cucerite în circuitul de elită al tenisului feminin.

Simona Halep, despre cel mai greu lucru de învățat, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis

Întrebată de Horia Tecău care este, punctual, lucrul care i-a fost cel mai greu de învățat, în carieră, Simona Halep a răspuns, menționând păstrarea calmului pe teren.

Nu s-a abătut prea mult nici asupra serviciului ori asupra slice-ului, doi factori care i-au fost reproșați des, în perioada în care era în top 10 WTA, dar nu reușea să obțină marile victorii în turneele de mare șlem.

„Nu eram foarte deschisă în a pune în practică lucrurile învățate.”

„Cred că să fiu calmă pe teren mi-a fost greu să învăț și cred că nu am reușit. Nu eram foarte deschisă să pun lucrurile învățate și în practică; slice-ul, de exemplu.

La antrenament îl dădeam foarte bine și toți antrenorii îmi spuneau: 'uite, că poți să îl dai. De ce în meciuri nu îl dai?'

Nu îmi venea natural. Tot timpul alegeam ce mi-era mie la îndemână. Uneori, să fi schimbat ritmul ar fi fost bine.

Calmitatea pe teren mi-a dat de furcă. Uneori, nu am reușit să îmi stăpânesc emoțiile și impulsivitatea, dar, lucrând cu un psiholog mulți ani, m-a făcut să mă accept și să mă înțeleg, chiar dacă reacțiile acestea au fost în defavoarea mea.

Nervii mă ajutau, câtedoată, să am 'focul' de care aveam nevoie ca să câștig unele meciuri,” s-a destăinuit Simona Halep, într-o discuție organizată de MindArchitect.

„Din afară părea că renunț, dar dădeam sută la sută pentru fiecare punct.”

Dar, în ciuda nervilor, Horia Tecău a remarcat la Simona Halep că izbutea să se regrupeze la timp, între puncte, pentru a nu-și tăia din șansele câștigării următorului punct.

„Asta m-a ajutat tare mult. Nu am renunțat, chiar dacă din afară părea. Nu, era doar ce transmiteam eu.

Dădeam sută la sută în fiecare punct. Nu eram tot timpul pregătită mental, după o fază în care vorbeam și mă supăram, îmi dăunau toate chestiile astea, în următorul punct, dar luptam și eram sută la sută pregătită fizic și mental, sufletește, să joc următorul punct,” a adăugat Simona Halep pentru sursa precizată.

Ce nu i-a plăcut Simonei Halep în tenis

„Legat de tenis, nu am avut lucruri care nu mi-au plăcut și nu am spus până târziu că vreau să mă las de tenis.

Ce nu mi-a plăcut: nu mi-au plăcut călătoriile și a fost greu pentru mine. Ăsta era punctul principal, să merg săptămânal în altă parte. Dar, în tenis, mi-a plăcut mult tot, tot ce ținea de tenis,” a completat Simona Halep.

Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 sunt turneele de mare șlem cucerite de Simona Halep, în proba individuală, după finale cu americancele Sloane Stephens și Serena Williams.

