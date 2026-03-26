Simona Halep a avut partide în care a impresionat prin calmul imperturbabil, arătat în ciuda adversității deosebite, dar a avut și meciuri în care a părut ușor iritată de orice.

Pentru o sportivă din România, o țară care investește puțin spre deloc în psihologia sportivilor în formare, fosta jucătoare de tenis din Constanța s-a descurcat mult peste așteptări, încheindu-și cariera cu două titluri de mare șlem, cu șaiszeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial și cu un total de douăzeci și patru de trofee cucerite în circuitul de elită al tenisului feminin.

Simona Halep, despre cel mai greu lucru de învățat, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis

Întrebată de Horia Tecău care este, punctual, lucrul care i-a fost cel mai greu de învățat, în carieră, Simona Halep a răspuns, menționând păstrarea calmului pe teren.

Nu s-a abătut prea mult nici asupra serviciului ori asupra slice-ului, doi factori care i-au fost reproșați des, în perioada în care era în top 10 WTA, dar nu reușea să obțină marile victorii în turneele de mare șlem.

„Nu eram foarte deschisă în a pune în practică lucrurile învățate.”

„Cred că să fiu calmă pe teren mi-a fost greu să învăț și cred că nu am reușit. Nu eram foarte deschisă să pun lucrurile învățate și în practică; slice-ul, de exemplu.

La antrenament îl dădeam foarte bine și toți antrenorii îmi spuneau: 'uite, că poți să îl dai. De ce în meciuri nu îl dai?'

Nu îmi venea natural. Tot timpul alegeam ce mi-era mie la îndemână. Uneori, să fi schimbat ritmul ar fi fost bine.

Calmitatea pe teren mi-a dat de furcă. Uneori, nu am reușit să îmi stăpânesc emoțiile și impulsivitatea, dar, lucrând cu un psiholog mulți ani, m-a făcut să mă accept și să mă înțeleg, chiar dacă reacțiile acestea au fost în defavoarea mea.

Nervii mă ajutau, câtedoată, să am 'focul' de care aveam nevoie ca să câștig unele meciuri,” s-a destăinuit Simona Halep, într-o discuție organizată de MindArchitect.