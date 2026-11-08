Ardelenii au primit vizita oltenilor duminică seară, de la 19:00, în etapa #15 din Superliga României. Partida s-a încheiat 0-0, iar formația dirijată de Marius Șumudică și cea a lui Filipe Coelho au împărțit punctele.

A fost al doilea 0-0 înregistrat între CFR și Universitatea Craiova consecutiv, după ce în returul play-off-ului stagiunii precedente, cele două au consemnat o remiză albă în Gruia.

Ce a avut de zis Filipe Coelho după 0-0 cu CFR Cluj

După meci, Filipe Coelho a analizat evoluția echipei sale și a explicat că unul dintre aspectele pozitive ale remizei a fost faptul că Universitatea Craiova a reușit să controleze jocul.

”Am controlat meciul, iar acesta este un aspect pozitiv. Așa cum am spus și înainte, poziția din clasament nu este atât de importantă. Obiectivul nostru este să luptăm pentru fiecare punct. Față de sezonul trecut, cred că avem patru puncte în plus, dar nu vreau să fac astfel de comparații. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, pentru că încă nu am realizat suficient.

Am avut un program destul de aglomerat, iar ziua de astăzi a reprezentat un moment dificil pentru noi, ca grup. Ne așteaptă o perioadă foarte solicitantă, inclusiv în luna decembrie. Toate acestea fac parte din munca noastră, iar pregătirea mentală joacă un rol foarte important. Jucătorii au muncit foarte bine până acum și sunt mândru de ei.

Am reușit să evităm accidentările musculare, iar acum trebuie să acordăm o atenție deosebită recuperării. Să ajungi la echipa națională reprezintă apogeul carierei unui fotbalist. Mă bucur pentru jucătorii mei care au fost convocați și cred că este important să susținem echipa națională a României și să o ajutăm să își îndeplinească obiectivele”, a spus Coelho.

Cum arată clasamentul