Simon Elisor a marcat golul victoriei în minutul 77, iar Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de cele trei puncte obținute.

La finalul partidei, tehnicianul a vorbit despre oboseala acumulată de unii jucători după acțiunile echipelor naționale. Tehnicianul a explicat și de ce David Matei a rămas pe bancă.

Cuvintele lui Filipe Coelho, după Csikszereda - Universitatea Craiova

"Este foarte important că am câștigat cele 3 puncte. În prima repriză am jucat foarte bine, ne-am creat multe șanse, dar nu am fost eficienți, nu am reușit să înscriem. În repriza a doua a fost mai dificil, dar sunt fericit că am reușit să înscriem. A fost o perioadă grea în aceste 3 săptămâni de pregătire. Am mai avut șanse și după joc. Am coborât liniile la un moment dat.

Am considerat că meciul ne cerea anumite lucruri, diferite față de ceea ce jucasem. Am încercat lucruri noi. Unii jucători au acumulat oboseală după aventurile la echipele naționale. Au fost câteva lovituri pe care le-a primit David Matei în prima parte. Nu era așa de bine în meci, așa cum mă așteptam. A fost o decizie tehnică de a-l păstra pe bancă. Am considerat că e o oportunitate și pentru Luca Băsceanu", a declarat Filipe Coelho.

După acest succes, Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte și a urcat temporar pe locul secund, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Csikszereda rămâne pe ultimul loc, cu un singur punct.