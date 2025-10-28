Partida cu Italia va avea loc pe 13 noiembrie, iar cea cu Israel pe 16 noiembrie, ambele fiind programate pe stadionul Zimbru din Chișinău, de la ora 21:45.

Patru jucători din SuperLiga României, convocați de Moldova

Printre stranierii incluși pe lista selecționerului moldovean se regăsesc patru fotbaliști din SuperLiga României, toți oameni de bază la echipele lor:

Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) – fundaș central, 9 selecții

(FC Voluntari) – fundaș central, 9 selecții Vadim Rață (FC Argeș) – mijlocaș, 60 de meciuri și 3 goluri la națională

(FC Argeș) – mijlocaș, 60 de meciuri și 3 goluri la națională Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani) – mijlocaș ofensiv, 8 selecții și 1 gol

(FC Botoșani) – mijlocaș ofensiv, 8 selecții și 1 gol Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) – atacant, 33 de selecții și 1 gol

Moldova, în grupa de foc cu Italia și Norvegia

Selecționata Moldovei face parte din Grupa I a preliminariilor pentru World Cup 2026, alături de Italia, Norvegia, Israel și Estonia. După un parcurs curajos în campanie, tricolorii de peste Prut speră să încheie onorabil în fața campioanei Europei en-titre.

Moldova – Italia se joacă pe 13 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul Zimbru din Chișinău.

