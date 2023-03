Cât ar fi valorat noua „perlă” a lui Hagi dacă evolua la FCSB: „30 de milioane de euro? Depinde pe cine întrebi”

Mazilu a reușit o execuție spectaculoasă, din afara careului, la ultimul meci al Farului Contanța, scor 2-0, cu Sepsi OSK, ceea ce l-a adus în atenția publică, nu puțini fiind cei care s-au arătat convinși că după execuția cu echipa covăsneană Mazilu ar fi ajus să „valoreze” 50 de milioane de euro dacă ar fi îmbrăcat tricoul FCSB-ului.

Deși recunoaște calitățile jucătorului de la Farul Constanța, Florin Gardoș este de părere că nici măcar Gigi Becali n-ar fi îndrăznit să ceară între 30-50 de milioane de euro pe el.

„Mazilu, 30 de milioane de euro? Depinde pe cine întrebi. Mi se pare că este matur pentru vârsta lui. El trebuie să rămână în primul ’11’, să aibă evoluții constante, ceea ce este destul de dificil la vârsta asta.

Dar dacă va reuși treaba asta, atunci îl văd la echipa națională. Pentru că eu așa văd treaba, dacă tot vrei să faci reconstrucție trebuie să-i împingi de la spate pe jucătorii ăștia tineri. Sigur, ca selecționer ai și responsabilitatea țrezultatelor”, a spus Florin Gardoș, potrivit Fanatik.

Robert Niță este convins că în ciuda calităților pe care jucătorul lui Hagi le are, nici Gigi Becali n-ar fi îndrăznit să ceară 30-50 de milioane de euro, așa cum a făcut-o la un moment dat pentru Tavi Popescu: „Nu cred că ar valora între 30 și 50 de milioane dacă ar fi la o altă echipă din România. Fizic are, execuții are, vârsta e de partea lui”.

Ce cotă are Adrian Mazilu, la vârsta de 17 ani

La doar 17 ani, Mazilu, care e urmărit de echipe importante, are o cotă de doar 100.000 de euro, potrivit Transfermarkt, însă valoarea lui de piață va spori simțitor. Ianis Zicu a declarat marți seara că jucătorul de la Farul valorează deja 4 milioane de euro!

Mazilu a reușit să marcheze trei goluri în cele opt partide disputate pentru Farul în acest sezon.