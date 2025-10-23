După ce a acumulat 3 puncte în primele două runde din Europa League, FCSB este mai preocupată de situația din campionat, acolo unde continuă să adune rezultate dezamăgitoare și să rămână în jumătatea a doua a clasamentului. Partida cu Bologna poate reprezenta un prilej pentru jucătorii lui Elias Charalambous de a-și recăpăta încrederea.

Ce le-a spus Juri Cisotti italienilor înainte de FCSB - Bologna



Înaintea meciului, Juri Cisotti a stat de vorbă cu Sky Sport. Italianul le-a vorbit jurnaliștilor din țara natală despre forma modestă traversată de FCSB.



"Avem rezultate mixte, în special contra echipelor mici. Ne lipsesc anumite lucruri, dar vom încerca să rezolvăm această situație cât mai rapid posibil. Suntem un club mare în România, avem un număr mare de fani și e important să revenim acolo unde ne este locul", a spus Juri Cisotti.



Juri Cisotti se numără printre titularii anunțați de Gigi Becali pentru partida cu Bologna. Problemele campioanei României vor fi în defensivă, acolo unde Mihai Lixandru ar urma să fie retras lângă Siyabonga Ngezana.



FCSB, echipa probabilă pentru meciul cu Bologna: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

