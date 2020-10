Cartu da de pamant cu Mihalache: "E o TRAGEDIE! A vrut sa arate ca e dulau, si-a marcat teritoriul! Trebuia sa fie in Divizia B cu Iasul, nu sa ne faca noua necazuri!"

Sorin Cartu a avut un discurs dur la adresa lui Mihalache, fotbalistul care l-a faultat pe Koljic in minutul 33 al meciului de pe Oblemenco.

Presedintele CSU spune ca bosniacul e out pentru cel putin jumatate de sezon dupa accidentarea suferita.

"Daca stiam ca se intampla o asemenea tragedie... E un jucator pe care l-am asteptat tot anul trecut, acum era intr-o forma buna... Preferam sa pierdem meciul decat sa-l pierdem pe el. In niciun caz nu ne-am gandit la necazul asta.

Sa va spun cu Mihalache. Cand face asta, sigur ca nu vrea sa-i rupa piciorul, dar face ce face ca sa-si marcheze teritoriul. Am 45 de ani de fotbal si golaneli ca ale lui Mihalache am vazut multe. L-a asteptat, totul se face cu putina intarziere...

Va aduceti aminte ce i s-a intamplat lui Mihaila la Iasi cand i-a dat cu cotul in gat? Nici nu stii ce sa crezi cu echipa asta. Mereu avem parte de nenorociri cu ei. Ceea ce a facut Mihalache... mie nu imi spune ca o face intamplator. E clar ca nimeni nu vrea sa ii rupa cuiva piciorul, dar a vrut sa-si marcheze teritoriul, sa arate ca el e dulau. Asta e... Daca Mihalache nu e in Divizia B, ca acolo trebuia sa fie cu Iasiul... Asta e, ni se intampla noua necazuri.



E fractura de peroneu cu deplasare, si putin afectata glezna. Am un prieten ortoped si a vazut radiografiile, am vorbit cu doctorul de la urgenta. E obligatoriu sa se opereze si 6-8 luni e out, daca vor fi atatea... Sunt 3-4 luni pana se face bine, apoi pana revine...

Parca e blestemat copilul asta. Nu era nicio oferta scrisa pentru el, dar poate sa apara oricand. Din punctul meu de vedere, fiind atatea milioane in joc, cred ca trebuie operat in strainatate. Nu stiu ce sa zic. Nu stiu cat trebuie facuta de rapid operatia asta. Am auzit lovitura, am stiut ce s-a intamplat. S-a auzit ca o surcea d-asta pe care vrei s-o pui la gratar. Exact asa s-a auzit", a spus Cartu la Digisport.