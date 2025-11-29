Fundașul sud-african a greșit la unicul gol al meciului, iar la finalul partidei, chiar și Valentin Crețu l-a făcut praf pe fotbalist. În fața suporterilor care cereau socoteală pentru evoluția echipei, vizibil iritat, Crețu a spus: ”Ce să facem dacă ăla doarme pe el?”.

Siyabonga Ngezana refuză să joace în meciul cu Farul Constanța

Se pare că vorbele aruncate de Valentin Crețu l-au afectat profund pe fundașul sud-african, care, potrivit Fanatik, ar refuza acum să joace în meciul cu Farul Constanța. Ngezana ar fi dezamăgit de faptul că prestațiile sale nu mai sunt cele din sezoanele precedente, când era considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali din campionatul României, și nu mai oferă siguranță defensivei lui FCSB.

Afectat profund de forma slabă pe care o traversează, dar și de criticile primite, Ngezana nu ar vrea să joace în meciul cu Farul. Sud-africanul le-ar fi cerut celor din staff-ul roș-albaștrilor să nu facă deplasarea la Ovidiu, lucru refuzat însă de conducerea tehnică.

Totuși, se pare că în meciul cu Farul, FCSB se va baza în centrul defensivei pe cuplul format din Daniel Graovac și Mihai Lixandru.

