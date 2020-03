Dan Petrescu a luat-o RAZNA dupa meci si taie in carne vie! "Ce campionat de prosti e asta? Da-o dracu' de aici, nu se poate asa ceva!" Ce spune despre regula U21

TOATE FAZELE SUNT AICI.

CFR Cluj a castigat cu 2-1 primul meci din play-off impotriva Astrei si s-a distantat la 3 puncte de locul 2, ocupat de Craiova, si la 6 de FCSB. Imediat dupa meci, Dan Petrescu a fost extrem de nervos la adresa celor care intocmesc regulamentele, considerand ca sistemul play-off/play-out nu este eficient, iar regula U21 este una impotriva fotbalului.

"In Europa am avut un parcurs pe care nu ni-l doream, dar in conditiile date, cel mai important era meciul de azi. Opt ore de avion de la Sevilla, stres, am pierdut calificarea, am marcat gol si nu ne-am calificat... Jucatorii erau obositi fizic si mental.

Ei au avut 2 ocazii mari si late si atat. Noi eram foarte obositi, dar am inceput a doua repriza bine. A aparut un penalty de care nu vreau sa zic prea multe, dar eu n-o sa primesc un penalty pentru asa ceva niciodata. Noroc ca am jucat in Europa si am mai primit. In deplasare, sa primesti un penalty asa usor ca cel de azi, mi se pare jenant. Stiam lucrul asta, si la Medias, si cu Viitorul am avut penalty si n-am primit. A fost greu, ati vazut, am riscat. Daca erau mai atenti, puteau sa castige si ei, si noi.

Paun a aratat ca e un jucator mare, l-am laudat, merita la echipa nationala, dar noi trebuie sa bagam jucatori tineri U21. Pai noi crestem echipa U21 sau echipa mare? Sa-mi spuna si mie cineva regula asta ca o iau razna. E foarte greu pentru noi in play-off cu regula asta, care e impotriva fotbalului normal. Si ne mai iau si puncte! Nu inteleg de ce ni le ia. Am jucat ca prostii, am dat goluri degeaba! Cand am vazut golaverajul: 0-0. Pai unde-s golurile? Ce campionat de prosti e asta? Noi suntem prosti si cei care au facut regulamentul sunt si mai prosti. Da-o dracu' de aici, nu se poate asa ceva. Am jucat un an pentru ce?

Portugalia are 10 milioane de locuitori si joaca 34 de meciuri, ei sunt oameni normali. Noi de ce nu facem un campionat cu 18 echipe? Avem Timisoara, Arges, Rapid, UTA, sunt cluburi care vor sa joace si noi avem 14 echipe in Liga 1", a spus Petrescu dupa meci.

