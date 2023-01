Chiar dacă anunțat schimbări majore la Craiova în pauza competițională din iarnă, Mirel Rădoi a ales să-și dea demisia de la club, spre surprinderea oficialilor, care l-au ales pe Eugen Neagoe pentru postul de antrenor.

Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, a dezvăluit că s-a numărat printre cei care l-au susținut pe tehnician în perioada petrecută în Bănie, dar ”a făcut un pas în spate” atunci când antrenorul a început să-și critice jucătorii în spațiul public.

Pavel Badea, despre Mirel Rădoi

„Eu am fost unul dintre cei care l-au susținut până în ultima clipă. Dacă atunci când l-au adus pe Balint, am avut multe ezitări în a fi de acord, în ceea ce privește aducerea lui Rădoi am fost de acord și mi-a plăcut mult, îndeplinea multe dintre cerințele pe care noi le avem la nivel de comunitate.

Din nefericire, a avut o comunicare defectoasă cu jucătorii, a avut o reacție nepotrivită vizavi de ceea ce reprezintă promovarea intereselor echipei. Eu am fost alături de el și l-am susținut în anumite discuții în contradictoriu cu jucătorii.

El avea, într-o oarecare măsură, o anumită doză de realism și de dreptate în ceea ce susținea. Am fost lângă el până a ieșit pubic cu comentarii negative la adresa jucătorilor. Lucrezi cu ei, cu jucătorii. Dacă tu îi critici și scoți în relief părțile lor negative, e clar că nu vei avea, pe termen lung, susținerea și respectul lor. Probabil că, în urma acestei rupturi, Mirel a făcut pasul înapoi”, a spus Pavel Badea, președintele CS Universitatea Craiova, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.