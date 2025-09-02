Campion al României cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023, extrema braziliană Mateus Santos (26 de ani) a semnat în ultima zi de mercato cu Portimonense, grupare aflată acum în liga a doua portugheză.

”Portimonense l-a transferat pe Mateus Santos, extremă braziliană în vârstă de 26 de ani, fost jucător la Berkane (Maroc), la închiderea perioadei de transferuri, extinzând astfel opțiunile ofensive ale antrenorului Tiago Fernandes.

Mateus Santos a jucat pentru echipele de juniori ale cluburilor Estoril (2017) și FC Porto (2018).

Apoi s-a întors în Brazilia pentru a juca la Grêmio și Atlético Mineiro, printre alte cluburi, urmând perioade în România (Botoșani și Farul, câștigând campionatul cu aceasta din urmă), Grecia (Kifisias), Kazahstan (Atyrau) și Maroc, unde a câștigat campionatul în sezonul trecut”, a anunțat publicația lusitană Record.

Mateus Santos i-a dat gol și lui FCSB



În Superliga României, campionul Mateus Santos a bifat în total 55 de partide.

Brazilianul a înscris 5 goluri și a oferit și 4 pase decisive, printre reușite fiind și una în victoria 3-2 cu FCSB din play-off-ul campionatului 2022-2023.

