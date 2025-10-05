Cu gândul la recuperarea punctelor pierdute în campionat, jucătorii roș-albaștri au transmis un mesaj de forță pentru rivalii din Bănie, subliniind că victoria este singura opțiune.



Atacantul Daniel Bîrligea a setat tonul în vestiarul campioanei, insistând că succesul echipei este deasupra oricărei reușite personale. "Dacă ajut echipa să câștige cu un gol sau un assist sunt și mai fericit, dar cel mai important este ca echipa să câștige. Dacă nu câștigăm, nu sunt fericit deloc. Trebuie să câștigăm, nu mă interesează dacă marchez", a spus vârful camioanei.



Avertisment pentru olteni



Mihai Lixandru le-a transmis oltenilor că parcursul bun de până acum nu le garantează nimic la finalul sezonului. "Craiova a avut un început mai bun, asta nu înseamnă și că se va termina așa campionatul. Cum a zis și mister Elias, nu e o cursă de sprint, e un maraton", a punctat Lixandru.



În același timp, veteranul Valentin Crețu a trimis o "săgeată" către rivali, bucurându-se că și echipa lui Mirel Rădoi va simți pe pielea ei presiunea programului aglomerat, cu meciuri în cupele europene. "Este ok să aibă și ei multe meciuri, nu este ușor, deplasări. Pot apărea oboseli, accidentări și nu este ușor de gestionat. Noi ne gândim la noi și trebuie să recuperăm mult în campionat", a zis fundașul dreapta.



FCSB ocupă locul 12 în clasament (10 puncte) în momentul de față, în timp ce Universitatea Craiova se află pe doi, cu 24 de puncte.

