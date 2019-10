Cale libera catre FCSB?! Gaz Metan pregateste deja despartirea de Fofana, jucatorul dorit in locul lui Pintilii! Cu cine negociaza mediesenii

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca ii vrea de la Gaz Metan pe Nicolao Cardoso si Boubacar Fofana.

Perioada de transferuri in Liga 1 este inchisa, dar Gigi Becali, patronul FCSB, se gandeste deja la alte mutari. El a recunoscut la PRO X ca este interesat de doi fotbalisti de la Gaz Metan Medias. Chiar daca Gazul e intr-o forma slaba, patronul FCSB e interesat de unii dintre jucatorii lui Edi Iordanescu.

Gigi Becali a afirmat la PRO X ca ii vrea pe Nicolao "Mitica" Cardoso si Boubacar Fofana.

Gazul se repliaza: negociaza deja cu doi mijlocasi defensivi

Potrivit publicatiei Fanatik, Gaz Metan Medias cauta sa isi asigure spatele in cazul plecarii lui Boubacar Fofana. Sursa citata scrie ca oficialii medieseni negociaza cu Adrian Ropotan si Alexandru Bourceanu.

Bourceanu a fost prima varianta, dar salariul oferit de Gaz Metan, 3.000 euro pe luna, nu l-a convins. Mediesenii s-au orientat catre Ropotan si asteapta un raspuns din partea fotbalistului care a jucat la Dinamo.

Gaz Metan spera sa ia bani buni in schimbul lui Fofana

Boubacar Fofana este evaluat la 600.000 euro de transfermarkt.de. El joaca in Romania din 2018, fiind adus de Gaz Metan de la Moreirense. Fofana are 18 selectii in nationala Guineei.

In varsta de 29 de ani, Fofana le-ar putea aduce celor de la Medias o suma care sa le mai asigure oxigenul pentru o perioada.