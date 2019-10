O noua tragedie in fotbal! Capitanul nationalei Nigeriei la JO 2008 a murit la doar 31 de ani. In urma cu o luna a incetat din viata si Junior Agogo

A murit jucatorul nigerian Isaac Promise.

La o luna si cateva zile de la moartea fostului international ghanez Junior Agogo, la varsta de doar 40 de ani, un alt fotbalist african a incetat din viata. Isaac Promise (31 de ani) a fost capitanul nationalei Nigeriei la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing. El juca in Statele Unite.

A murit Isaac Promise

Fost international nigerian, Isaac Promise a incetat din viata la varsta de 31 de ani. El a jucat de-a lungul carierei la Genclerbirligi, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Al Ahli, Karabukspor, Giresunspor, Georgia Revolution si Austin Bold.

Isaac Promise a fost capitan al nationalei Nigeriei la Jocurile Olimpice din 2008, insa nu a jucat foarte mult pentru formatia africana. El a bifat 3 selectii de-a lungul carierei. Promise a marca tun singur gol in nationala. Acesta a fost bifat chiar la Jocurile Olimpice, in poarta Statelor Unite.

In 2008, Nigeria a jucat finala pentru medaliile de aur a Jocurilor Olimpice, dar a pierdut-o in fata Argentinei cu 0-1.

Anton Ferdinand: "Sunt socat de moartea colegului meu de camera"

Anton Ferdinand, fratele lui Rio Ferdinand, a fost coleg cu Isaac Promise. El a scris un mesaj pe retelele de socializare.

"Sunt in soc! Ai fost colegul meu de camera la Antalyaspor. Odihneste-te in pace, Isaac Promise. Rugaciunile mele se indreapta in acest moment catre familia si prietenii tai", a scris Ferdinand.