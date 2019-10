Valverde OUT de la Barcelona?! Catalanii i-au gasit inlocuitor! Anunt de ULTIMA ORA

Ernesto Valverde ar putea pleca de la Barcelona.

Barcelona nu are un start de sezon foarte bun, iar sefii clubului isi fac deja planurile pentru sezonul viitor. Sansele ca Ernesto Valverde sa mai ramana la club dupa acest sezon sunt foarte mici, iar catalnii i-au gasit deja inlocuitor. Potrivit publicatiei argentiniei TNT Sports, cel care are urma sa vina in locul lui Valverde la Barcelona este Marcelo Gallardo.

Valverde are contract cu Barcelona pana in iunie 2020, iar oficialii clubului nu mai vor sa prelungeasca intelgerea cu actualul tehnician.

Gallardo este in acest moment antrenorul celor de la River Plate si i-a refuzat pe catalani, pentru a se putea concentra pe obiectivele pe care le are in Argentina. Este antrenorul celor de la River din 2014 si a castigat Copa Libertadores la inceputul acestui an.