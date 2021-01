BREAKING NEWS | Iancu pleaca de la Viitorul! Anunt de ultima ora al lui Rednic

Capitanul Viitorului e la un pas sa se desparta de echipa lui Hagi.

Anuntul a fost facut chiar de Mircea Rednic inaintea meciului cu Hermannstadt.

"Il avem indisponibil doar pe Iancu, dar la el e si o mica accidentare, si o oferta. Are o propunere, discutiile sunt avansate. Nu stiu de unde e, nu ma intrebati, intrebati clubul. Nu stiu unde pleaca. Nu e nimic sigur pana nu se semneaza. Nu stiu daca merge in tarile calde, nu stiu! Poate in Romania! Gata, nu ma mai intrebati!", a spus Rednic la Digisport.

In vara, Iancu a fost la un pas sa plece de la Viitorul, insa negocierile cu un club din Qatar au picat in ultima clipa. Atacantul de 26 de ani si-a prelungit pana la urma contractul cu Viitorul si a fost si chemat de Mirel Radoi la nationala Romaniei.

In ultimul an si jumatate, Iancu are 38 de jocuri si 23 de goluri marcate in Liga 1 la Viitorul.