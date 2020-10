BREAKING NEWS | Testele de la Astra n-au venit NICI PANA ACUM: "Clinica nu ne-a dat inca raspunsurile! Nu aveam 13 jucatori, nu aveam nici portari. Covidul asta ne omoara pe toti!"

Putea sau nu sa joace Astra contra lui Dinamo in aceasta seara? Asta-i intrebarea!

Oficialii de la Giurgiu sustin ca nu! Dinamovistii cred, insa, altceva.

Directorul sportiv al Astrei, Bogdan Mara, spune ca echipa lui a respectat toti pasii impusi in astfel de situatii. Astra chiar si-ar fi dorit sa joace acum contra lui Dinamo, asigura Mara.

Astra nu s-a testat ieri, ci doar in aceasta dimineata, la o clinica din Ploiesti. NICIUN rezultat n-a venit inca.

"Majoritatea testelor s-au facut azi la Ploiesti. Ieri au fost testati jucatorii de la echipa a doua. Azi s-au retestat jucatorii de la prima echipa. Am vrut sa schimbam clinica, am vazut ce s-a intamplat cu cei de la CFR. Nu e aceeasi clinica, nu. Noi am vrut sa schimbam clinica, ne-am testat dimineata la 8 si jumatate. Asteptam in cursul acestei seri sa primim rezultatele. Ne-am testat cum am putut. Era deja dupa-amiaza, nu avea niciun sens sa ne testam ieri. Nu putem sa ne testam asa, dintr-o data. Unii baieti stau la Ploiesti, altii la Bucuresti. Nu orice clinica iti face 40 de teste deodata, nu dureaza 5 minute. Miercuri noaptea am primit primele teste pozitive. Ieri am stat sa discutal la LPF, am luat adresa de la DSP. Nu putem sa facem lucruri de capul nostru in aceste situatii. In urma deciziilor LPF si DSP am facut o noua testare. La echipa a doua sunt 12 pozitivi, restul sunt negativi. Nu ne ies 13 jucatori valizi. Avem suspendati, accidentati, bolnavi de COVID. Deci sunt 20 indisponibili, nu aveam nici portari sa punem in teren. Ne doream sa jucam partida asta. In 2-3 saptamani, cred ca Dinamo va juca altfel la jucatorii pe care-i are. Am facut toate demersurile legale, LPF a hotarat daca se poate juca sau nu. Covidul asta ne omoara pe toti!", a spus Mara la Digisport.

Secretarul general al Ligii, Justin Stefan, explica versiunea LPF: "Nu au putut sa faca testele in timp util. Toata echipa trebuia testata. Zilele trecute au venit rezultate testarii la 14 zile, La prima echipa erau 15 jucatori pozitivi, ceilalti contacti au fost testati. 12 teste pozitive erau de la echipa a doua. Trebuie sa fim cu totii mult mai responsabili. Puteam sa fim mai agresivi, sa zicem ca se joaca, sa vedem cine e in culpa. Pentru mine, un scenariu ca asta nu e viabil. Daca meciul nu se disputa, eu incalc contractul de drepturi TV, toate cluburile sufera consecinta".