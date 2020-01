BREAKING NEWS: Stirea inceputului de an in Liga 1! Rednic a SEMNAT CU POLI IASI

Mircea Rednic se intoarce dupa 6 luni in Romania.

Antrenorul o preia de la prietenul Teja pe Poli Iasi. Rednic va avea ca obiectiv o prezenta cat mai consistenta in play-out si promovarea de jucatori care sa poata fi valorificati la finalul sezonului. Rednic se va ocupa si de transferurile echipei moldovene. In cazul in care partile vor fi multumite, contractul va fi extins si dupa vara acestui an.



Lui Rednic i s-a propus de catre Poli si sa fie investitor la Iasi. Ramane de vazut daca antrenorul va accepta sa si dea din propriii bani pentru ca Iasul sa faca pasul urmator la nivel de performanta. La Poli a mai fost in carti si Eugen Neagoe, tocmai plecat de la Hermannstadt, insa Rednic a avut castig de cauza datorita CV-ului superior.

Poli Iasi e pe locul 11 in Liga 1, la numai un punct deasupra locului de baraj.