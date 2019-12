BREAKING NEWS | SOC LA CFR: Culio pleaca de la echipa! Si-a luat "ADIO" cu lacrimi in ochi: motivul OFICIAL

Decizie soc la CFR Cluj.

La nici doua zile dupa ce a reusit o performanta incredibila si s-a calificat in primavara Europa League, CFR Cluj ramane fara unul dintre cei mai importanti jucatori.

Culio a anuntat in mod oficial ca pleaca de la CFR. Argentinianul si-a motivat decizia printr-un mesaj emotionant postat pe contul de Facebook al CFR-ului. Culio s-a despartit de clujeni cu lacrimi in ochi.

"Vreau sa ma adresez oamenilor de la CFR, colegilor mei, clubului. Am luat o decizie grea... Mi-e greu sa vorbesc. Am luat decizia de a pleca de la club din motive familiale. Vreau sa le multumesc colegilor mei, antrenorilor, clubului, vreau sa le multumesc pentru toti acesti minunati petrecuti la club. A fost o decizie foarte grea, m-am gandit mult, am meditat, dar e cel mai bine pentru mine, pentru ca familia mea e mai presus de fotbal, mai presus de orice! Vreau sa le multumesc tutoror celor care muncesc la acest club. Noi nu suntem doar ce vedeti la televizor, ci in spate este o echipa extrem de importanta: cei care lucreaza pe utilaje, cei din birouri...", a fost mesajul transmis de Culio prin intermediul paginii de Facebook a CFR-ului.