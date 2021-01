BREAKING NEWS: OFICIAL | UTA Arad a anuntat TRANSFERUL unui fost campion din Liga 1! Mutarea de ultima ora a clubului aradean

UTA Arad continua transferurile in aceasta iarna si a prezentat oficial un fost campion al Ligii 1.

Dupa ce ieri i-a prezentat pe brazilianul Roger (24 de ani) si lituanianul Vorobjovas (25 de ani), UTA Arad a ajus astazi la o intelegere cu Liviu Antal (31 de ani).

Aradenii au terminat anul pe locul 9 in Liga 1, cu 17 puncte dupa 15 meciuri si vor sa se lupte pentru un loc de playoff la finalul sezonului.

Liviu Antal facea parte din echipa Otelului Galati in sezonul 2010 - 2011, cand echipa reusea sa castige titlul Ligii 1.

De asemenea, Antal a reusit sa cucereasca si Supercupa Romaniei dupa acel sezon.

"Ma bucur ca sunt aici. Am ajuns la un club cu o istorie mare, ma bucur ca cei din conducere si cu mister m-au dorit mult, iar acest lucru e foarte important pentru un jucator. Sper sa ne indeplinim obiectivele. Va fi un sezon greu, dar sper ca la sfarsitul sezonului sa ajungem acolo unde ne dorim cu totii", a spus Antal la conferinta de prezentare organizata de UTA Arad.

Antal a mai evoluat in cariera la Concordia Chiajna, FCM Tg. Mures, Otelul Galati, FC Vaslui, Genclerbirligi (Turcia), Beitar Ierusalim (Israel), Hapoel Tel Aviv (Israel), Pandurii Targu Jiu si Zalgiris Vilnius (Lituania).

Din 2017, Antal a evoluat la Zalgiris, in Lituania, unde a reusit sa castige Cupa, titlul si Supercupa.

Atacantul are si o aparitie in tricoul echipei nationalei mari, pentru care a debutat in infrangerea din meciul amical cu Paraguay, scor 2-0 in 2011.

300.000 de euro este cota de piata a lui Antal, potrivit Transfermarkt.