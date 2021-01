CFR a rezolvat problemele din atac! Fotbalistul care a semnat un contract pe 3 ani cu campioana Romaniei

CFR Cluj se baza doar pe Debeljuh si Rondon pentru postul de atacant dupa plecarea lui Vojtus in Ungaria.

Astfel, Edi Iordanescu le-a cerut oficialilor echipei clujene sa rezolve de urgenta aceasta problema in aceasta perioada de transferuri.

Intrucat Sergiu Bus, care ar fi fost dorit de Iordanescu, a fost cedat in cele din urma in Coreea de Sud la Seongnam, antrenorul campioanei a cerut sa ii fie prelungit contractul lui Omrani.

Iar conducerea clubului s-a conformat. Potrivit ProSport, atacantul francez in varsta de 27 de ani a semnat un nou contract valabil pe trei sezoane cu echipa din Gruia.

Om esential in ultimele trei sezoane cand CFR a castigat de fiecare data campionatul si s-a calificat de doua ori consecutiv in grupele Europa League, Billel Omrani a fost macinat de mai multe accidentari in aceasta stagiune.

Din acest motiv, fotbalistul crescut de Olympique Marseille a jucat doar cinci meciuri in Liga 1 si nu a reusit sa inscrie nici un gol.

Chiar si asa, cota francezului este in continuare foarte ridicata. Transfermarkt il evalueaza pe Omrani in acest moment la doua milioane de euro.