BREAKING NEWS: Edi Iordanescu s-a inteles cu Gaz Metan si semneaza luni!

Iordanescu Jr. a avut o ultima runda de negocieri cu Gaz Metan.

S-a inteles cu sefii clubului pentru un an si jumatate. Va semna luni si va fi manager general la Medias. Edi a facut planul pentru 2019 cu oficialii lui Gaz Metan si a transmis ce strategie ar vrea sa urmeze pentru a forta intrarea echipei in play-off. Iordanescu isi doreste ca majoritatea fotbalistilor importanti din prima parte a sezonului sa fie pastrati si tine inclusiv de Iulian Cristea, fotbalistul care isi incheie acordul cu Gazul la vara. Cristea a semnat deja cu FCSB din vara, care spera sa-l obtina inca de acum in schimbul a 100 000 de euro.

Iordanescu le-a mai pregatit ca principal pe Fortuna Poiana Campina, Tg. Mures, Pandurii, TSKA Sofia si Astra.