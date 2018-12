BREAKING NEWS | Edi Iordanescu, acord cu o echipa cu sanse la PLAY OFF, din Liga I! Cu cine este pe cale sa semneze

Liber de contract de cateva luni, dupa despartirea de CFR Cluj, Edi Iordanescu ar putea reveni in Liga I! El are un acord verbal cu un club, anunta ProSport!

Edi Iordanescu a negociat in ultima perioada cu mai multe formatii, iar sursele www.sport.ro noteaza ca printre formatiile interesate de serviciile sale s-a aflat si o echipa din Polonia. In cele din urma, tehnicianul ar putea reveni, insa, in Liga I!

ProSport anunta ca Edi Iordanescu a ajuns la un acord verbal cu sefii lui Gaz Metan Medias si ii poate lua locul lui Mihai Teja, cel care a lasat formatia medieseana pentru FCSB!

Pentru moment, niciuna dintre parti nu a confirmat intelegerea, dar, spune sursa citata, ea va fi oficializata dupa Revelion.

Gaz Metan se afla pe locul 7 in Liga I, la egalitate cu Hermannstadt si Poli Iasi. Mediesenii sunt la 3 puncte de Astra, ocupanta ultimului loc care duce in Play Off.