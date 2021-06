BREAKING NEWS | Echipa lui Rotaru, aproape sa ramana fara antrenor! Ouzounidis are oferte din Arabia Saudita si Cipru

Oltenii patronati de Mihai Rotaru ar putea fi nevoiti sa-si caute un nou antrenor in curand.

CSU Craiova a terminat sezonul intr-o nota pozitiva, dupa ce a reusit sa triumfe in finala Cupei Romaniei, 3-2, in fata celor de la Astra, iar antrenorul formatiei, Marinos Ouzounidis, a anuntat ambitii mari pentru echipa sa in stagiunea urmatoare, spunand ca are pretentii mari de la elevii sai in lupta pentru titlu.

Totusi, tehnicianul grec ar putea parasi Craiova, conform Fanatik, care anunta ca acesta are oferta de la Al Raed din Arabia Saudita, existand interes si de la cateva echipe din Cipru pentru serviciile lui. Sursa mentionata mai precizeaza faptul ca Mihai Rotaru nu tine mortis sa continue colaborarea cu Ouzounidis, iar o despartire amiabila ar fi posibila.

Ramane de vazut cum vor decurge lucrurile in viitorul apropiat pentru CSU Craiova, insa un lucru ramane cert, castigatoarea Cupei Romaniei va fi o formatie care se va lupta la titlu in sezonul urmator, indiferent de ce nume va fi pe banca echipei.