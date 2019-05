Dinamo, data in judecata la FIFA de un jucator dat afara de Rednic dupa doar 3 meciuri! Acuza clubul ca i-a falsificat semnatura! Cati bani are de luat

Dinamo a fost data in judecata la FIFA de un fotbalist.

Jordan Mustoe, fundas stanga englez in varsta de 28 de ani, a dat in judecata clubul Dinamo la FIFA. El acuza faptul ca a fost dat afara abuziv si crede despagubiri in valoare de 100.000 euro, bani pe care ar fi treubit sa ii incaseze pana la finalul contractului.

Jordan Mustoe a semnat cu Dinamo pe 15 ianuarie si a fost dat afara de Rednic in martie, dupa doar 3 meciuri jucate in tricoul alb-rosu. Englezul a fost de doua ori titular si a intrat o data din postura de rezerva.

Laurette Nogo, impresarul lui Jordan Mustoe, spune ca Dinamo ar fi falsificat semnatura de pe documentul de reziliere a contractului.

"Nu a semnat rezilierea! Ce apare pe acele acte nu este semnatura lui. Cred ca este vorba despre o falsificare, ceea ce este foarte grav. Azi ma voi intalni cu avocatul si vom demara un proces contra celor de la Dinamo. Vom depune memoriu, vom merge la FIFA, oriunde e nevoie pentru a ne face dreptate. Jordan isi vrea drepturile cuvenite, nimic altceva", a spus Laurette Nogo, potrivit ProSport.

Cere 100.000 euro despagubiri



Jordan Mustoe ii cere lui Dinamo suma de 100.000 euro, echivalentul sumei pe care ar fi trebuit sa o incaseze pana in 2020.

In prezent, el se antreneaza cu o echipa din Belgia.

Mustoe a fost adus la Dinamo din Finlanda, dupa ca a jucat ultima data la SJK Seinajoki. De-a lungul carierei, el a mai jucat la Westerlo si Wigan. El a evoluat doar in liga a treia si liga a patra din tara natala, niciodata in Championship sau Premier League.