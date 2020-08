BREAKING NEWS: CFR isi afla duminica adversara din primul tur preliminar al Champions League! Cu cine poate sa cada si ce spune Petrescu

CFR isi afla maine adversara din turul 1 preliminar al Champions League!

Cele mai grele variante pentru Cluj sunt suedezii de la Djurgardens, slovenii de la Celje si albanezii de la KF Tirana.

Partidele din tururile preliminare, pana la playoff, se vor disputa in mansa unica pe terenul uneia dintre echipele participante, care va fi trasa la sorti din pereche.

"Sper sa avem noroc, sa jucam si noi acasa. Sper sa nu jucam prin Suedia, ca sansele nu-s asa de mari. Noi am pierdut 4 jucatori importanti, avem putin timp la dispozitie si sa si jucam in Suedia... nu e bine. Anul trecut nu am avut o tragere buna la sorti din toate cate am avut! Nu am avut niciuna! Nu ma mai plang de meciuri multe, ca e un singur meci si nu mai sunt asa multe in preliminarii. Nu ma plang, eu spun adevarul. Daca eu n-am facut cinste acestei tari, cine a mai facut? Si tot nu sunt respectat, nu sunt apreciat. Stiu ca e greu, dar ma bat cu toti. Asa sunt eu!", a spus Petrescu la Digisport.

Lista completa a adversarilor CFR-ului: Fola Esch (LUX), Djurgardens (SWE), Linfield (NIR), Buducnost (MON), Flora Tallin (EST), Dinamo Brest (BLS), Riga (LAT), Connah's Quay (WAL), Klaksvik (FAR), Europa FC (GIB), Celje (SLO), Ararat-Armenia (ARM), KuPS Kuopio (FIN), KR Reykjavik (ISL), KF Tirana (ALB), Sileks Krantovo (MAC) si Floriana (MLT).



Tragerea la sorti a celui de-al doilea tur preliminar are loc luni!