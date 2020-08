Balotelli, ADIO CFR! Cu cine semneaza atacantul promis de Nelutu Varga lui Petrescu

Mario Balotelli (29 de ani) este aproape sa semneze un nou contract.

Balotelli este in Turcia deja si este asteptat sa semneze cu Besiktas Istanbul in cateva zile, anunta FutbolArena, care ii citeaza pe turcii de la A Spor.

CFR Cluj rateaza sansa unei lovituri de imagine in Liga 1 si il pierde pe atacantul cu 36 de meciuri si 14 goluri in nationala Italiei.

Balotelli va semna cu Besiktas din postura de jucator liber de contract, dupa ce a fost dat afara de Brescia.

5 goluri are atacantul in cele 19 partide jucate in acest sezon pentru Brescia.

???????????? Balotelli, Beşiktaş'ta! İtalyan golcü hafta içinde İstanbul'a gelecek. (A Spor) — FutbolArena (@futbolarena) August 7, 2020

"Putem intra in grupele Champions League. Noul obiectiv este Champions League, vom aduce jucatori. Vom semna doi jucatori, nu va pot spune numele lor. Unul este unul dintre cei mai mari golgeteri ai Italiei, celalalt este cel care ne-a rapus in playoff-ul Champions League. E posibil sa fie Stanciu. O sa vedeti, va promit ca o sa fie o surpriza", spunea Nelutu Varga, patronul CFR-ului, dupa victoria cu Craiova, la Look Sport.