BREAKING NEWS: Declaratie de ultima ora a lui Petrescu: "Daca ma dau afara, trebuie sa-mi dea peste 1 milion de euro!" Ce spune de plecarea de la CFR

Petrescu a luat al 3-lea titlu in 3 ani cu CFR!

Super Dan are de gand sa ramana la Cluj. Nu va pleca decat daca patronul Varga decide sa-l concedieze. Petrescu are clauza de reziliere de peste un milion de euro! Atat va primi daca va fi dat afara. Petrescu mai are contract 2 ani cu CFR-ul. Cere intariri de urgenta pentru a forta un sezon la nivelul celui de anul trecut.



"Am contract inca doi ani, ce oferte sa am? Nu cred ca e momentul sa-mi faca cineva oferta in aceasta pandemie. Echipa a castigat un nou titlu... Nu m-a sunat nimeni sa imi faca o oferta. Daca CFR nu ma da afara, raman aici. Daca ma dau afara, trebuie sa plateasca o clauza ceva mai mare. Peste un milion de euro! La fotbal, ma astept oricand la orice. La Krasnodar mi s-a spus ca sunt antrenorul perfect, ca vor sa-mi faca un contract pe 25 de ani. Semnasem prelungirea cu o saptamana inainte sa fiu dat afara. Nu m-am intalnit cu nimeni, n-am avut voie sa ies. Am vorbit la telefon doar. Am spus ce jucatori imi doresc la Cluj.

Au plecat Arlauskis, Manea, Tucudean, Yacouba Sylla, Tucudean, Traore. Daca vrem rezultate pe doua fronturi, avem nevoie de lot puternic. N-avem oferte pentru niciun jucator. In general, mi-au fost adusi jucatorii pe care i-am dorit. N-am putut sa-i luam pe toti, dar jucatorii care au venit, au facut-o pentru ca i-am vrut eu. Nu stiu daca pleaca cineva din conducere. Eu vreau sa mi se ia jucatorii si sa se bage VAR in Liga 1. Atat. Eu nu ajungeam sa iau titlul la ultimul meci daca era VAR. Nici nu ma mai luam de arbitri, nu ma mai enervam", a spus Petrescu la Digisport.