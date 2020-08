Petrescu a inceput s-a enervat si a inceput sa tipe in direct: "La CFR e mai rau ca la Barca si Real, credeti-ma!" Critici dure: "Nici in Zimbabwe n-am vazut asta ceva!"

Dan Petrescu n-are liniste nici dupa al 3-lea titlu consecutiv cu CFR in Liga 1.

Petrescu spune ca CFR n-are bani de transferuri. Super Dan a vorbit si despre problema pustilor din lot si explica de ce a facut schimbari rapide in timpul meciurilor.

"Cine m-a criticat, bravo! Dar nu exista nici in Zimbabwe o asemenea regula cu 2 jucatori U21 in echipa de start. Daca aveam 2 foarte buni, ii bagam eu, nu trebuia sa ma oblige nimeni. Nu avem bani sa cumparam jucatori. Unde gasim noi jucatori tineri, golgeteri, sa joace in Champions League, sa dea goluri? Gratis! Noi n-avem bani sa aducem jucatori! Vrem gratis! Noi am jucat 16 meciuri in cupele europene. Cand ne mai bateam la campionat daca nu aveam lotul asta mare? Am adus jucatori multi ca sa facem fata pe doua fronturi", a spus Petrescu la Digisport.

Antrenorul a vorbit apoi despre momentele grele pe care le-a trait in ultimul sezon. Petrescu a fost deranjat de zvonurile ca urmeaza sa fie dat afara de la CFR daca nu ia titlul.

"La orice echipa, vreau 2 jucatori pe post. Daca unul nu joaca bine sau face fite, sa stea pe bara. Noi nu investim nimic, n-avem bani! La CFR e mai rau ca la Real si la Barcelona. Am pierdut un meci in 2020 si, gata, eram dat afara in ziare. Oricine vine in locul meu, pleaca imediat. Daca faci doua egaluri, pleaca. N-ai voie sa pierzi un meci! La Barcelona nu e asa! Cu tineri, nu e posibil asta, sa castigi meci de meci. Daca ii aveam eu pe Man si Coman, jucau meci de meci, asta-i realitatea. Si eu as vrea sa iau 3-4 de la Viitorul, de la Craiova. Trebuie sa dau un milion pe un jucator! Mie mi se cer acum rezultate.

La primul meci pierdut, deja sunt 25 de nume pe banca CFR. Eu am fost angajat sa castig meciuri, trofee si bani. Mi-am facut datoria. Mai departe, nu stiu ce-o sa fie. Sa joci 16 meciuri in Europa, nu mai exista asa ceva. Nu stiu cum mai putem noi sa facem ceva la fel de important, nu ne-am intarit, au plecat jucatori, golgeteri. Cum ii inlocuim pe astia care au plecat? Nu avem bani, dar lumea o sa ceara aceleasi rezultate. Trebuie sa si putem. Suntem 10% din toti cei cu care jucam ca bani. Nu ne ajuta nimeni. La noi de ce nu vin oligarhii sa bage bani, ca in Rusia? Noi n-avem bani si vrem rezultate. Cum vrem rezultate fara bani?", a spus Petrescu.