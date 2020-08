"Sa vedem ce-o sa mai gaseasca pentru retrogradarea lui Dinamo!" Multescu, DEPRIMAT dupa meciul cu Viitorul! Se teme RAU de retrogradare

Gigi Multescu nu e optimist in privinta extinderii Ligii 1 la 16 echipe.

Multescu vede un complot impotriva lui Dinamo si spune ca are informatii ca se doreste in continuare retrogradarea 'cainilor' in B. Dinamo a incheiat playout-ul cu un egal, 1-1, pe teren propriu, in fata Viitorului.

"Jocul l-a controlat Viitorul, dar noi am avut ocaziile mai mari. Se cauta tot felul de variante, vad ca pana acum nu s-a gasit cea care sa-i satisfaca pe cei care o vor pe Dinamo retrogradata. Vedem ce se va gasi ca sa putem fi retrogradati. Intr-o parte informatiile sunt intr-un fel, in alta parte in alt fel.

A fost o perioada intensa, dar am mai avut si in 90, cand am ramas fara o echipa intreaga. In 2013-2014 am inceput cu New Dinamo, a fost foarte greu si atunci. La constructie iti trebuie rabdare, timp. Poate cea mai grea a fost asta pentru ca a fost sub spectrul retrograadarii", a spus Multescu la Digisport.