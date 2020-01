BREAKING NEWS: Cand toata lumea credea ca au scapat de probleme, CFR Cluj poate fi retrogradata si exclusa din Europa League! Ce s-a intamplat! Anuntul momentului

CFR risca sa retrgradarea si exlcuderea din Europa League.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, se confrunta cu o problema uriasa. Ardelenii risca sa fie exclusi din competiitile europene, iar in Liga 1 sa retrogradeze. Acest lucru se poate intampla din cauza a 90.000 de euro pe care acestia trebuie sa ii dea unui fost jucator, care a evoluat acum 9 ani pentru campioana Romaniei.

Este vorba despre Ronny, un jucator brazilian care a castigat titlul de campion cu CFR in 2012. Acesta a castigat de doua ori pana in acest moment la Comisia de Disciplina, insa ardelenii vor ataca decizia la TAS. De 5 ani se judeca Ronny cu CFR, iar daca pana la urma va avea castig de cauza, CFR risca saa fie exclusa din Europea League si retrogradata.

"Sunt foarte trist pentru tot ceea ce mi se intampla. Am castigat cazul la UEFA inainte ca gruparea din Cluj sa intre in insolventa. Au trecut anii, cei din Cluj au iesit din insolventa, dar nu si-au achitat datoriile. Sunt trist. Am primit 10 la suta din restantele de 100.000 de euro, mai astept restul de 90.000 de euro. Sunt nervos fiindca forurile internationale au spus ca am dreptate si trebuie sa-mi primesc banii.

Am vorbit la FIFA cu oamenii care se ocupa de caz si spuneau ca sefii CFR-ului ar trebui sa plateasca pentru a anu avea probleme in competitiile europene. I-am anuntat ca gruparea nu mai e insolventa. De la FIFA ni s-a spus clar, mie si avocatului, ca echipa risca sa fie retrogradata si sa nu mai joace in cupele europene. OK, nu se va intampla asta imediat, fiindca vor merge la TAS, dar nu mai bine isi onoreaza datoriile fata de mine?! E bataie de joc! Nu voi renunta niciodata", a spus Ronny pentru gsp.