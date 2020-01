OFICIAL | Alexandru Chipciu si Denis Ciobotariu au semnat cu CFR Cluj! Ce salarii vor avea

Cei doi au devenit oficial jucatorii ardelenilor.

Alexandru Chipciu nu si-a prelungit intelegerea cu Anderlecht si s-a transferat la CFR Cluj, unde va incasa 30.000 de euro pe luna, devenind astfel cel mai bine platit jucator din Liga 1.

Chiar daca plecase in cantonament cu Dinamo, Denis Ciobotariu a parasit echipa dupa primul meci amical desfasurat in Antalya si a semnat cu ardelenii, el facand deja jonctiunea cu gruparea antrenata de Dan Petrescu. CFR Cluj a platit 150.000 de euro pentru jucatorul in varsta de 22 ani, care va incasa 13.000 de euro lunar.

Despre alegerea lui Alexandru Chipciu, fost jucator al FCSB, Meme Stoica s-a declarat a fi dezamagit.

"Daca Chipciu ar fi avut o singura propunere, cea de la CFR, as fi fost doar suparat. Nu pe el, ci pe natura situatiei. Faptul ca a respins o oferta mai buna financiar dintr-un campionat mult mai puternic decat Liga 1 si a ales sa ne (sa-mi) fie adversar m-a dezamagit. L-am intrebat daca l-a nemultumit absenta unei oferte din partea lui Gigi Becali. A negat categoric, spunandu-mi raspicat ca nu s-ar fi intors. Cand mi-a cerut sfatul, i-am spus sa aleaga ce crede el ca e mai bine pentru el si familia lui si sa nu tina cont de relatia noastra pentru ca au fost si sunt situatii in care joaca frate contra frate. Daca asta inseamna ca am blocat transferul lui la Steaua, asa am facut", a scris directorul sportiv al FCSB.