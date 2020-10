BREAKING NEWS | Burleanu, atac la Petrescu? "Un antrenor bun care antreneaza un tanar cateva luni trebuie sa-l faca sa joace macar 45 de minute!" Ce se poate intampla cu regula U21

Federatia va lua in calcul la iarna modificarea regulii U21.

In acest moment, cluburile din Liga 1 trebuie sa inceapa fiecare meci cu doi jucatori U21 in teren. Unul dintre ei poate fi inlocuit in orice moment, in timp ce al doilea are posibilitatea de a fi schimbat doar de un alt U21.

Burleanu spune ca FRF va face in iarna o evaluare a impactului pe care al doilea U21 dintr-o echipa l-a produs. Schimbarile, in cazul in care vor exista, vor avea efect abia in sezonul viitor.

Presedintele Federatiei i-a intepat si pe antrenorii care se plang de efectele regulii U21 asupra echipelor pe care le conduc. Cel mai vocal dintre acestia a fost in ultimii 2 ani Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului a provocat mai multe momente jenante pentru pustii din lotul campioanei, schimbandu-i dupa putine minute de la startul partidelor. In acest sezon, s-a 'remarcat' si Ionut Badea. In primele etape ale campionatului, fostul antrenor al lui FC Arges a renuntat la unul dintre jucatorii U21 inca din primele secunde ale meciurilor.

"Nu vom modifica regulamentul in timpul competitiei. Toate analizele pe care le avem demonstreaza ca e o decizie care si-a atins toate obiectivele pe care le-am asumat: cotele de piata, performantele nationalei de tineret si alti indicatori. In iarna vom avea o evaluare pentru aportul adus de al doilea jucator U21. Au aparut situatii care nu ajuta absolut deloc.

Cred ca un antrenor bun, daca are posibilitatea sa aiba un jucator pe care sa-l pregateasca timp de cateva luni, nu are cum sa nu-l faca pe jucator sa reziste in teren macar o repriza. Vedem situatii cum a fost cea de la FC Arges in care a existat o non-performanta a echipei cu tot cu aceste schimbari rapide ale jucatorilor U21", a spus Burleanu.