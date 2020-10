Atac DUR al lui Ionut Lupescu la adresa lui Razvan Burleanu! "E pus acolo pentru ca e un informator! Mereu se plangea presedintelui UEFA!"

Ionut Lupescu a lansat un nou atac la adresa lui Razvan Burleanu.

Dupa ce a comentat situatia in care se afla echipa nationala, pentru care il considera vinovat pe presedintele FRF, Lupescu i-a adus noi critici lui Burleanu.

Fostul fotbalist a declarat ca presedintele Federatiei este un informator care i se plangea constant presedintelui UEFA si ca a fost pus in functie cu un scop.

"Lucrurile stau destul de simplu. Cand te apuci de o meserie, trebuie sa te pricepi la ea. Sunt 6 ani de zile de cand a fost numita o noua conducere. N-am ranchiuna, dar ma doare. Se putea face mult mai mult. Burleanu a ciuruit tot fotbalul romanesc. Este un paradox pentru mine. Sunt in discutii de luni de zile cu cei din Arabia Saudita. Dupa 9 ani, fac un proiect pe care voiam sa il fac in Romania.

Asa merge la noi, cine are mai multe pile. Sunt unul pe care n-au putut sa-l aresteze, cum au facut-o cu Gica Popescu. Nu m-au arestat pentru ca nu am castigat. El e pus acolo de cine e pus. El e informator. Mereu se plangea presedintelui UEFA. Ma rugau sa-i mai lase in pace pentru ca se saturau de mesaje", a povestit Ionut Lupescu, potrivit Realitatea Sportiva.