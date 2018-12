BREAKING NEWS: Becali a rezolvat PRIMUL transfer important al iernii! Jucatorul a fost cerut de URGENTA de Teja la negocieri!!!

Incep sa vina jucatorii la FCSB!

Primul jucator pentru care Becali s-a inteles cu Gaz Metan Medias: Iulian Cristea. Fundasul isi incheia contractul la Medias peste 6 luni si ar fi venit oricum la FCSB, fiind deja inteles cu Becali. Pentru ca Mihai Teja sa-l aiba la dispozitie inca de acum, Becali a fost de acord sa-i plateasca lui Gaz Metan 100 000 de euro, anunta Digisport.



Cristea a avut evolutii consistente in acest sezon si are o relatie foarte buna cu Mihai Teja, care l-a cerut si in discutia avuta cu Becali inainte de a semna.