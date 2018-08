BREAKING NEWS: Atac DEVASTATOR: "A luat zeci de mii de la CFR ca sa o ajute la titlu!" Dinu arunca bomba zilei: dezvaluiri despre cutremurul de la Dinamo - Steaua

Cornel Dinu e in razboi cu finul Cornel Talnar.

Totul a plecat de la un apartament pe care Talnar i l-ar fi vandut lui Dinu fara ca acum sa mai recunoasca.

Dinu il ataca dur pe Talnar si dezvaluie detalii bomba despre antrenorul care i-a fost secund in mai multe randuri.

Dinu sustine ca Talnar ar fi primit bani de la CFR Cluj in 2008, cand era antrenor la Dinamo, pentru a opri Steaua din lupta pentru titlu.

"A luat de unul singur cateva zeci de mii de euro de la CFR Cluj, printr-un fost dinamovist, la celebrul joc cu atata incarcatura, cand Dinamo a castigat in fata Stelei in Stefan cel Mare cu 2-1, oprind-o de la titlu", a spus Dinu in Fanatik.

Antrenorul face referire la partida jucata pe 4 mai 2008 in Stefan cel Mare intre Dinamo si Steaua, castigata de 'caini' cu 2-1. Meciul a indepartat-o pe FCSB de titlu, care a ajuns in cele din urma la CFR Cluj dupa un final dramatic de sezon.