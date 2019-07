BREAKING NEWS | Anunt incredibil! Liga 1 va fi inclusa, in premiera, in jocul FIFA 20

FIFA 20 va aduce pentru prima data cele mai importante echipe din Romania in joc.

Liga 1 va fi inclusa in FIFA 20, anunta Prosport! Vicepresedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Robert Pongracz, a obtinut licenta pentru urmatorul joc din serie care va fi lansat in luna septembrie! Astfel, toate echipele din acest sezon din Liga 1 vor aparea in joc!

Fanii vor putea alege CFR Cluj, FCSB, Craiova, Viitorul, Astra, Sepsi OSK, Poli Iasi, Gaz Metan Medias, Dinamo, Hermannstadt, FC Voluntari, FC Botosani, Chindia Targoviste si Academica Clinceni. Noul joc va aduce si revenirea "FIFA Street", modul prin care gamerii pot alege meciuri de futsal, 5 la 5, 4 la 4 sau 3 la 3.

FIFA 20 va fi disponibil incepand cu 27 septembrie pe Xbox One, Playstation 4 si PC. Demo-ul jocului va fi lansat cu 2 saptamani mai devreme.