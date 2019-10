BREAKING NEWS: Anunt de ultima ora despre intrarea VAR in Liga 1! Cine va acoperi costurile

Liga si FRF fac pasi pentru introducerea VAR in Liga 1 in termenul promis, prima etapa a sezonului viitor al campionatului.

Reprezentantii Ligii s-au intalnit cu oameni de la FIFA si IFAB pentru a stabili etapele crearii sistemului VAR. Functionarea acestuia se va baza pe unitati mobile. Costurile proiectului vor fi impartite de FRF si LPF.

Comunicatul LPF: "Luni, 14 octombrie 2019, in cadrul sedintei comune de cooperare cu FIFA si IFAB, s-au stabilit in detaliu pasii pe care fiecare autoritate, implicata in procesul de implementare a sistemului VAR in Liga 1, trebuie sa ii urmeze.

Este vorba de Liga Profesionista de Fotbal si de catre Comisia Centrala a Arbitrilor, carora FIFA si IFAB au hotarat sa le ofere un sprijin substantial in ducerea pana la capat a proiectului privind implementarea VAR.

Tuturor celor implicati direct, FIFA si IFAB le-au recomandat sa informeze cu deplina corectitudine publicul iubitor de fotbal, mass-media, fanii si, mai ales, au tinut sa se asigure ca toata lumea fotbalului va fi familiarizata cu protocolul VAR inainte de intrarea lui in aplicare.

Sistemul ales de Liga Profesionista de Fotbal pentru functionarea VAR si agreat impreuna cu partenerul media al LPF va fi unul adaptat infrastructurii existente pe stadioanele unde se disputa meciuri din Casa Liga 1, bazat pe unitati mobile. Este, de altfel, singurul sistem fezabil care poate asigura implementarea VAR in cel mai scurt timp posibil.

Mai mult decat atat, Federatia Romana de Fotbal si-a manifestat intentia de a introduce sistemul VAR si in meciurile din cadrul Cupei Romaniei, urmand sa imparta costurile respective cu LPF".