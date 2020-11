BREAKING NEWS | Antrenor din Serie A pentru CFR Cluj! Italienii au dezvaluit TOTUL: cine e favorit sa ii ia locul lui Dan Petrescu

Din articol Leonardo Semplici a antrenat-o pe Spal in sezonul trecut din Serie A

CFR Cluj are in vizor un antrenor italian pentru inlocuirea lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu a dezvaluit dupa infrangerea cu Gaz Metan din Liga 1 ca se gandeste sa plece din Romania.

Imediat dupa declaratiile lui Petrescu, jurnalistii arabi au dezvaluit ca o posibila destinatie pentru antrenorul roman este Al Nasr, care ar fi dispusi sa ii ofere un salariu urias: 2.5 milioane de euro pe sezon.

Mai mult, arabii ar fi dispusi sa ii achite si clauza de reziliere lui Dan Petrescu.

Conducerea CFR-ului s-ar fi reorientat catre un inlocuitor, iar italienii de la seriebnews.com spun ca alesul este Leonardo Semplici!

Leonardo Semplici a antrenat-o pe Spal in sezonul trecut din Serie A

Semplici a fost antrenorul lui Spal din 2014 si a reusit sa promoveze echipa din Serie C pana in Serie A. Tehnicianul a fost demis in luna februarie a acestui an din cauza rezultatelor sub asteptari din prima liga, iar de atunci a ramas liber de contract.

Jurnalistii italieni scriu ca Semplici este in vizorul CFR-ului. Antrenorul italian ar fi in acest moment si pe lista lui Torino, echipa din Serie A, dar si pe lista lui Monza, in Serie B.