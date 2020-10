EXCLUSIV | "Trebuiau sa piarda cu 3-0! Cand e sa te ia dracu', te ia din usa bisericii!" Reactie DURA a lui Dumitru Dragomir dupa amanarea meciului Dinamo - Astra

Din articol Cum comenteaza situatia fotbalului din Romania

Dumitru Dragomir a vorbit la Pro X despre situatia din Liga 1 si despre ceea ce se intampla in Romania din cauza Covid-19.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost radical in ceea ce priveste cazurile de coronavirus inregistrate la Astra, din cauza carora meciul cu Dinamo a fost amanat. Dragomir este de parere ca echipa ar fi trebuit penalizata direct:

"Sa piarda cu 3-0! Daca n-au avut grija sa se fereasca... Ia sa vedem, se mai imbolnaveste vreunul dupa asta?

Toata Europa a dat drumul la stadioane, sunt mii de oameni in tribune, cand ies, ies buluc. Mergeti in piete sa vedeti ce se intampla. Oricat te-ai feri, cand e sa te ia dracu', te ia din usa bisericii. Eu ma duc in fiecare sambata sau duminica la piata, imi pun masca, manusi, dar stiu ca nu ma ajuta daca tuseste unul langa mine... Deocamdata sunt bine.

Parerea mea e sa se joace cu spectatori, sa se fereasca lumea. Cred ca s-ar feri cu totii. Uitati-va ce se intampla in lume. Sunt restrictii peste tot, dar este aproape imposibil sa scapam. N-ati vazut la metrou sau in autobuze ce se intampla? Trebuie sa purtam masca si sa ne ferim ca n-avem incotro. Desi cred ca oricat ne-am feri, tot o sa trecem prin minunea asta cu totii.

De doctori trebuie sa avem grija. Ei sa nu se imbolnaveasca pentru ca daca se imbolnavesc doctorii, e nenorocire!"

In alta ordine de idei, Dumitru Dragomir a vorbit si despre Mirel Radoi, dar si despre ceea ce crede ca trebuie sa se intample in Romania pentru ca echipele sa aiba valoare la nivel european.

"Radoi trebuie sa ramana, sa-si duca contractul la final. Foarte bine ca il sprijina Burleanu, asa trebuie sa se intample! Oricine vine, orice antrenor din Romania, cade victima! Mai putin Dan Petrescu, poate, care stie si are si sustinerea financiara, cu toate ca si el se plange de jucatori.

Sa ne uitam ce se intampla. La Liga 2 sunt antrenori de sacrificiu, la Petrolul, la Rapid. Ei nu au echipa de promovare. Sunt vai de mama lor, nu rezista nici in Liga 2. Sunt antrenori de sacrificiu, se schimba frecvent. Asta pentru ca nu au jucatori.

Ideal este sa fie lasat antrenorul sa creasca copii si juniori, s-a umplut tara de nulitati. Nu mai avem valoare la nicio echipa, nici din Liga 1, nici de nicaieri. Mai avem doua centre bune de copii si juniori, a lui Becali si a lui Hagi, in rest suntem praf! Trebuie sa intervina Guvernul in tot sportul, nu doar in fotbal, pentru ca ne distrugem", a declarat Dragomir la Ora exacta in sport.