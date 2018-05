Bratu l-a anuntat pe Torje ca e liber sa plece, slovacul Nemec nu mai intra nici el in vederi: "E un fotbalist foarte bun, l-as vedea la orice echipa din Liga I"

Torje pleaca de la Dinamo. Pe Nemec il pot lua clujenii daca Omrani ajunge la FCSB.

Dinamo a ratat Play Off-ul cu Torje in teren si Bratu n-a mai apelat la el in Play Out.

"Eu zic ca are o cota buna, isi poate gasi din vara echipa", a spus antrenorul dinamovist.

Nici Nemec nu ramane! FCSB a renuntat la el, dar atacantul slovac poate ajunge la CFR.

"Adam Nemec este un fotbalist foarte bun, adaptabil, un profesionist si l-as vedea la orice echipa in Liga 1", a mai spus Bratu.

Anul trecut, Dinamo s-a batut la titlu pana-n ultima etapa cu FCSB si Viitorul. Si acum campioana se decide in ultima etapa, intre CFR si FCSB.



"Cred ca puteau arata un fotbal mai placut, mai deschis vazand loturile si antrenorii pe care ii au", a mai spus Florin Bratu.